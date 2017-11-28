بالفيديو.. لجين عمران تكشف تفاصيل برنامجها الجديد

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الإعلامية لجين عمران خلال إحدى البرامج التليفزيونية، عن برنامجها الجديد الذي سوف تقدمه خلال الفترة المقبلة، وهو يتحدث عن حياتها اليومية، مؤكدة أنها تظهر على طبيعتها لمتابعيها بمواقع التواصل.

وأكدت أنه من خلال هذا البرنامج سوف تعرض أمور عن حياتها اليومية، قائلة: ” أنا في البيت ما أكون مبهدلة.. أمي من صغري عودتنا ممنوع نلبس بيجامة إلا في غرفة النوم، في ملابس للنوم وأخري للبيت وغيرها للطالعة ” .