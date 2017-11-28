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بالصور.. أمير الباحة يدشن فعاليات المؤتمر الدولي السادس لطب الأطفال

بالصور.. أمير الباحة يدشن فعاليات المؤتمر الدولي السادس لطب الأطفال
إبراهيم الزهراني(صدى):

دشن صاحب السمو الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، اليوم فعاليات مؤتمر الباحة الدولي السادس لطب الأطفال لعام 2017م الذي يشارك به أكثر من 60 مشاركاَ ومشاركة من داخل المملكة وخارجها ، وتنظمه المديرية العامة للشؤون الصحية بالباحة ، بمقر قاعة الشؤون الأكاديمية بمدينة الباحة.

وقد أوعد حفل خطابي بهذه المناسبة بدأ بتلاوة آيات من القران الكريم ، ثم ألقى مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور عبده بن حسن الزبيدي كلمة رحب فيها بسمو أمير منطقة الباحة والحضور والمشاركين في المؤتمر ، معرباً عن شكره لسموه على دشين فعاليات المؤتمر الذي يشارك فيه العديد من المتخصصين في طب الأطفال من داخل المملكة وخارجها .

وبين أن المؤتمر الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام سيشهد طرح العديد من أورق العمل وعقد ورش عمل وتقديم العديد من البحوث والدراسات العلمية التي تناقش أخر المستجدات في طب الأطفال ، متمنياً أن يحقق المؤتمر الأهداف المرجوة منه لخدمة الأطفال وكسب المزيد من الخبرات لدى المشاركين والمشاركات .

وفي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة الباحة الأطباء والطبيبات من المتحدثين والمتحدثات في المؤتمر ، فيما تسلم سموه هدية تذكارية من مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة بهذه المناسبة.بعد ذلك أفتتح الأمير حسام بن سعود المعرض المصاحب للمؤتمر ، حيث تجول به واستمع إلى شرح عن أركانه التي يشارك بها عدد من الهيئات الطبية عرضت من خلالها أحدث الأجهزة والأدوية المتعلقة بطب الأطفال ، إلى جانب مشاركة إدارة تعليم الباحة بجناح توعوي عن العنف الأسرى لدى الأطفال .

ويناقش المؤتمر الدولي السادس لطب الأطفال الذي أعتمد من قبل هيئة التخصصات الصحية بواقع 42 ساعة ، أخر المستجدات العلمية الحديثة في عدة فروع في طب الأطفال تتضمن أمراض المخ والأعصاب ، والقلب ، والصدرية، الحالات الحرجة لقسم الطوارئ والعناية المركزة ، وأمراض حديثي الولادة ، والأورام والدم ، الأمراض الوراثية ، والسكر والغدد،   وأوضح استشاري طب الأطفال الدكتور احمد بن عبيدالله الغامدي أنه تم خلال اليومين الماضيين عقد دورة مكثفة حول الحالات الحرجة في الطوارئ ، وورشة عمل تم خلالها مناقشة العنف ضد الطفل ، حيث أخذ المشاركون فيها العديد من التوصيات ، مشيراً إلى انه سيتجاور الحضور من المهتمين بهذه الحدث أكثر من 400 مهتماً ومهتمة بطب الأطفال .

حضر الحفل مدير شرطة منطقة الباحة اللواء علي بن محمد آل هادي  ، وأمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط ومدير عام العلاقات العامة والإعلام خضر بن عبدالرحمن الغامدي وعدد من المسئولين بالمنطقة والمهتمين بطب الأطفال.

 

 


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