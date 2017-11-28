ضبط 3 محلات تبغ مخالفة بمكة

عادل الحربي(صدى):

نفذت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة، أمس، حملة على محلات التبغ والمعسلات، المخالفة للرخص الممنوحة لها، بالإضافة إلى بعض الاشتراطات الصحية والتجهيزية.

وقد ضبط بعض المخلفات كبيع منتجات التبغ في محلات تراخيصها مخصصة لبيع الفحم، وسوء التخزين للبضائع وعدم وجود وسائل السلامة داخل المحلات، كما تم ضبط ثلاث محلات مخالفة ومصادرة (54) علبة معسل منوع.

وقال رئيس البلدية المهندس ممدوح بن محمد عراقي، إن الحملة تستهدف مراقبة هذه الأنشطة ورفع مستوى تطبيق الاشتراطات فيها. مؤكدا على استمرارية الحملات، وضرورة الالتزام بالاشتراطات المنظمة لهذه السلع. وشدد على أنه لن يتم التساهل في تطبيق العقوبات مع أي مخالف.

كما ناشد عراقي، أهالي مكة المكرمة بالتعاون مع الأمانة والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الاتصال على الرقم 940 أو على أحد قنوات التواصل مع الأمانة لتتمكن من مباشرة البلاغات أولا بأول وبشكل فوري.