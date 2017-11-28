” الداخلية المصرية “: ضبط خلية إرهابية بشمال سيناء تستهدف دور عبادة مسيحية

القاهرة(صدى):

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، منذ قليل، عن ضبط خلية إرهابية في محافظة شمال سيناء كانت تعتزم تنفيذ عمليات إرهابية ضد منشآت حيوية ودور عبادة مسيحية؛ للتأثير سلبًا على الأوضاع الأمنية والاقتصادية بالبلاد.

وأكدت الداخلية في بيان لها، أن قطاع الأمن الوطني تمكن من تحديد شبكة من المهربين المتورطين في توفير الأجهزة اللاسلكية والدعم اللوجيستي للمجموعات الإرهابية بشمال سيناء، واستهداف وكرين بمدينتي الإسماعيلية والعاشر من رمضان، لتخزين الأجهزة والمعدات المُعدة للتهريب لشمال سيناء.

وأوضحت أنه تم مداهمة إحدى المزارع بمنطقة جلبانة بمحافظة الإسماعيلية والتي اتخذتها تلك العناصر وكرًا تنظيميًا للإيواء والتدريب، مما أسفر عن مصرع 11 عنصر إرهابيًا بداخلها.