بالصور.. ” المرأة والسكري ” معرض تثقيفي بمجمع الأمل بالرياض

سعيد العجل(صدى):

أكد مختصون في مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض أهمية إتباع المزيد من التدابير اللازمة للحد من إصابة المرضى النفسيين بالأمراض المزمنة الأخرى ومنها مرض السكري، وذلك لأن هذه الفئة من المرضى غير مستبصرة بطبيعة المشكلة والوقاية منها، وكذلك عدم قدرتها على توضيح معاناتها ومشكلتها، وتحتاج لجهود كبيرة عند التعامل معها.

جاء ذلك خلال تنظيم قسم التغذية بالمجمع صباح اليوم معرضا تثقيفيا بمناسبة اليوم العالمي للسكري والذي يقام تحت شعار ” المرأة والسكري ” وافتتحه المدير التنفيذي للمجمع الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني، بحضور نائب مدير إدارة التغذية بصحة الرياض عامر بن عبدالرحمن الشمراني، والمشرف على التغذية العلاجية بإدارة التغذية في صحة الرياض محمد بن سالم آل مقطر، ورئيس قسم التغذية بمستشفى اليمامة محمد بن معيض القرني وعدد من المسئولين بالمجمع.

وتجول الجميع على الأركان المشاركة واستمعوا خلالها لشرح عن الخدمات التي تقدمها، وشملت التثقيف الغذائي، وركن التأهيل الطبي والأنشطة، وركن للصيدلية، وفحص السكر، وفحص نسبة الدهون، ومشاهدة عروض تعريفية، وفي نهاية الجولة تم تكريم المشاركين في تنظيم هذه الفعالية.

من جانب آخر أوضح الدكتور محمد القحطاني أن هذه الفعالية تأتي في ظل توجيهات وزارة الصحة ومتابعة صحة الرياض لتنظيم فعاليات متنوعة للتوعية بخطورة مرض السكري والوقاية منه، كما أنها تنبع من اهتمام المجمع بصحة مرضاه ومراجعيه والموظفين، مبينا أن المجمع يقدم خدماته لمرضى بطبيعتهم غير مستبصرين ولا يدركون أهمية الالتزام بالنصائح الغذائية، فتكثر لديهم الأمراض المزمنة وخاصة مرض السكري، مؤكدا أن الخطورة عالية جدا حينما يصاب المريض النفسي بالسكري، مشيرا إلى أنه تقدم لهم نصائح بسيطة يستطيع المريض إدراكها واستيعابها وكذلك تستطيع الأسر تنفيذها ومتابعتها، إضافة لمتابعة حالة المريض المنوم داخل المجمع في أقسام التنويم أو خلال المراجعة في العيادات الخارجية من خلال عيادة التثقيف الغذائي.

