رجل يعتدي على صديقته ويطردها عارية

أبو ظبي(صدى):

أقدم إماراتي على التعدي جنسياً على صديقته الأوزبكية وطردها من شقته عارية .

وكانت تقدمت الفتاة ببلاغ لشرطة دبي تتهم به الإماراتي باغتصابها وطردها من شقته عارية ، وبالتحقيق أظهرت كاميرات المراقبة في العمارة المرأة وهي تدخل شقته مرتدية كامل ملابسها، وبعد ساعات ظهرت خارج الشقة، وهي عارية.

وفي التحقيقات، قالت المرأة إنها كانت تربطها بالمتهم علاقة سطحية منذ ستة أشهر قبل الواقعة، نظرًا لارتباطه بشقيقتها، وكانت تتواصل معه بسبب قضية في نيابة الجنسية والإقامة، وتتردد على شقته دون أن يتجاوز في علاقته معها حدود الصداقة.

واستدركت أنها زارته بمفردها في يناير الماضي، وكان أبناؤه برفقته، وجلست معه في شرفة الصالة، وكان يتناول المشروبات الكحولية، ثم حدثت مشادة كلامية بينها وبين المتهم، إثر خلاف بينه وبين أبنائه الصغار، فأخذ يصرخ عليهم، ثم اتجه إليها، وأخذ يصرخ عليها.

وقالت إنها حاولت المغادرة، إلا أنه أخذ هاتفها ورماه من الشرفة، وأمسكها من شعرها ومنعها من الخروج، واعتدى عليها بالضرب، ونزع ملابسها الخارجية أمام أبنائه، ثم طلب منهم إغلاق باب غرفة النوم عليه، واغتصبها لمدة ساعتين، ولم تستطع مقاومته لقوته الجسمانية.

وأردفت أنها بعد ذلك فوجئت به يسحبها ويدفعها إلى خارج الشقة عارية، فتوجهت إلى شقة مجاورة قامت نساء فيها بمساعدتها وإعطائها ملابس سترت بها نفسها.

وأضافت أنها وبعد خروجها من العمارة شاهدت ملابسها، وهاتفها أسفلها، فأخذتها وتوجهت إلى مركز الشرطة لتحرير بلاغ بالواقعة.