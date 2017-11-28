لهذه الأسباب رشح ” الآسيوي ” عموري كأفضل لاعب

نواف السالم(صدى):

رشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن الشهير بـ ” عموري ” ، للترشح إلى جائزة أفضل لاعب في القارة، ومن المنتظر إعلان النتائج صباح غداً الأربعاء، ويتم توزيع الجوائز في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وأشار ” عموري ” في مؤتمر صحفي عُقد للمرشحين اليوم، أنه يثق في أدائه بنادي العين الإماراتي، والذي أهله للتنافس على الفوز بهذا اللقب، مضيفاً أنه يحلم بالاحتراف في الأندية الأوروبية فهو حلم لكل لاعب.

يذكر أنه قد أعلن الاتحاد الآسيوي عن ترشيح ثلاثة متنافسين على لقب أفضل لاعب، وهم لاعب الهلال عمر خربين، واللاعب الصيني وو لي.