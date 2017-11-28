وفاة الشقيقة الرابعة لمتسممات مطعم محايل

محمد بن طحيطح (صدى):

توفيت أمس الإثنين إحدى الفتيات الأربع اللاتي تعرضن لحالة تسمم بأحد المطاعم الكبيرة بمحايل عسير الأسبوع الماضي، وكانت المتوفاة قد نقلت من مستشفى محايل العام إلى مستشفى عسير المركزي بعد تفاقم وتدهور حالتها الصحية بينما غادرت شقيقاتها الثلاث المستشفى بعد تماثلهن للشفاء .

وقال رئيس بلدية محايل سعيد بن علي آل مصمع أن المطعم لا يزال مغلقا إلى هذه اللحظة وينتظر ظهور نتائج التحاليل المخبرية وتوصيات اللجنة المشكلة .

وكان حضر الأسبوع الماضي إلى مستشفى محايل العام أربع شقيقات تتراوح أعمارهن بين 18-24 عاما كن يشتكين من أعراض الإصابة بالتسمم الغذائي وجرى تنويمهن بالمستشفى وبعد التشخيص تبين أنهن قد تناولن وجبة عشاء تم شراؤها من أحد المطاعم في المحافظة .