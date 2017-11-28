كاتب مصري: القاهرة مستعدة للدخول في حرب بجانب المملكة

القاهرة(صدى):

أكد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام المصرية الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، أن مصر يمكن أن تدخل حرب بجانب المملكة ودول الخليج ضد إيران إن تطلب الأمر، موضحًا أن إيران عليها أن تُدرك جيدًا أن المملكة والخليج خط أحمر مثل حصة مياه النيل.

وطالب ” مكرم ” المملكة أن تتذرع الصبر تجاه إيران، كما يحتفظ العرب بأعصابهم ولا يسمحون لأحد باستفزازهم خلال هذه الظروف حتى لا يدفعهم أحد إلى حرب غير محسوبة التوقيت على نحو صحيح، في إشارة منه إلى طهران وحزب الله.

وأشار إلى أن المنطقة لا تحتمل صراعًا مسلحًا جديدًا كما قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أن المملكة لم تخلص بعد من أعباء الأزمة اليمنية، كما تزال مصر مشتبكة مع الإرهاب.

كما أضاف ” مكرم ” أن الباعث الرئيسي لصدور قرار وزارء خارجية العرب الأخير بشأن حزب الله وإيران، هو القلق على وضع المملكة التي تخوض معركة تحديث مهمة يحتاج تمريرها إلى الحفاظ على مستقبل الاستقرار فيها.