8 تأثيرات علاجية للعلاقة الحميمية للحفاظ على صحتك
لا شك في أن العلاقة الحميمة مهمة جداً لأي ثنائي متزوج، لأنها تكرّس الحب والعواطف والتواصل بين الشريكين. ولكن العلم وجد أيضاً أن للعلاقة الحميمة دوراً إيجابياً على صحة الجسد، ولها تأثيرات علاجية ووقائية كثيرة. في ما يلي، تعرّفي إلى أهم أدوار الحميمية في الحفاظ على صحتك.
1- تحارب علامات التقدم في السن
للحفاظ على شبابك، انسي أمر الجراحات التجميلية والمستحضرات السحرية، لأن الحلّ أمامك ومن دون تعب: الحميمية. فقد وجدت إحدى الدراسات العلمية أن التواصل الحميم يُشعر المرأة بأنها أكثر شباباً. وتفصيلاً، أفادت الدراسة بأن ثلاث علاقات حميمة أسبوعياً تجعل المرأة تبدو أصغر بعشر سنوات.
2- الحفاظ على الرشاقة
يؤكد العلماء أن العلاقة الحميمة مفيدة جداً للصحة القلبية والنظام المناعي، إلى جانب أنها تحرك عضلات الجسم. فقد أثبتت الدراسات أن العلاقة الحميمة تشبه الجري إلى حد كبير، إذ إنها تؤدي إلى التعرق وتسارع ضربات القلب وتنشيط الدورة الدموية.
3- التخلّص من التوتر
تؤدي كثرة التوتر إلى اضطراب العلاقة الحميمة، إلا أن المواظبة على التواصل الحميم تسهم في تخفيف التوتر. فقد أظهرت دراسة أُجريت في جامعة برينستون أن العلاقة الحميمة اليومية تقلل من إفراز الكورتيزول، هورمون التوتر، وتساعد الدماغ على ضبط القلق العصبي.
4- النشوة تساعد على النوم
إن بلوغ المرأة للنشوة في علاقتها الحميمة يساعدها على النوم والراحة، ويهيئها لليوم التالي. إذ إن النشوة تساعد على رفع مستوى الأندورفين والأوكسيتوسين في الجسم، وبالتالي تمنح شعوراً بالاسترخاء.
5- علاج حب الشباب
العلاقة الحميمة تعيد إحياء المرأة من جديد، لأنها كما قلنا، شأنها شأن التمارين الرياضية، تنشط الدورة الدموية. هذا التأثير يطال البشرة أيضاً، إذ إنه يساعد على تنظيف المسام ويقلّل فرص ظهور حب الشباب. كما أن العلاقة تساعد على إفراز هورمون البيتا-أندورفين الذي يساعد الجسم على محاربة الالتهابات.
6- تقي من أمراض الشتاء
أثبتت إحدى الدراسات أن العلاقة الحميمة تساعد على الوقاية من أمراض الشتاء والشفاء منها، وتغني الشخص عن تناول الأدوية ومضادات الالتهاب، لأنها تعزز قوة الجهاز المناعي.
7- تحارب آلام العادة الشهرية
تساعد العلاقة الحميمة على ترخية العضلات، وتسهم بالتالي في تخفيف آلام العادة الشهرية التي تصيب الرأس والظهر والبطن والقدمين.
8- تكافح سلس البول
يسهم التواصل الحميم في تمرين عضلات المبولة، وتدعم الرحم والمثانة، ما يساعد على الوقاية من حالات سلس البول.
برق[ عدد التعليقات: 11154 ] نشر منذ 3 ساعات
ياساتر كل هالفوائد للمرأه ؟ 😳😳😳😳
،
والرجل يتفكفك ويجيه كساح فالعظام 🤕🤕🤕🤕
وفوق ماتمتصون من الرياجيل كل هالفوائد الا إنهن يجحدون دورنا
وكأننا ماحفرنا ولا دفنا 😁
أبو الجدايل[ عدد التعليقات: 123 ] نشر منذ 3 ساعات
شفت يا برق ياحبيب إخوك
أفضالنا و أفعالنا واضحه للعيان ولكن جحيد وأمرن بعيد
واليا منك جيت تذكرهم بها قالوا تمنن علينا
جيبك وصحتك ووقتك وقالوا ما عطيت شي
وتبلع الضيم وﻻ تناقش وﻻ ترفع برطم عن برطم
الملجأ والمشكا لله بس
برق[ عدد التعليقات: 11154 ] نشر منذ 2 ساعتين
الزوج يستلم الراتب
الزوجه لزوجها “” جب طماط ( بندوره 😉) جب بصل جب خضروات
جب لحم جب دجاج جب بيض جب فواكه
قم عب الغاز ، وجب ماء للشرب ، وهات معك منظفات للبيت ، وجب
فرشات للبيت وجب وجب الين ينهد حيله ويروح رويتبه بالطلبات، وهي
جالسه تطبخ وتآكل واذا مرضت قالت جب لي علاج
واذا أمسى الليل قامت أتقايط من قدّامه الين تغريه وتمتص الفيتامينات
اللي في عظيماته وتسحب كل الغذاء اللي بجسمه ، الين يتقوّى جهازها المناعي
ثم ترقد هنيئا بالليل وتتنشط بالصبح ويروح عنها التوتر وامراض الشتاء
حتى سلس البول مايجيها
اما الرجال المسكين مسحوب اللي في جيبه واللي في جسمه وطلع خالي
الوفاض
هذا ماهو عدل مطلقنننن ‘ هذا ظلم بواح على الرجل المسكين
لذلك انا اطلب من الخبراء إعطائنا حلول نحن معشر الرجال ☹️☹️
مايمتكن الوضع هذا ،، مسحوبين بالليل والنهار ، والمشكله الكبرى ان
الشيئين المسحوبة منا هي أغلى شيئين الصحه والمال
مايمتكن الكلام هذا مطلقن مطلقننن 😰😰😰😰😰
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 10026 ] نشر منذ 2 ساعتين
اوفف كل هالفوائدد ☺☺ ..
شي طيب 👏👏 .
خطر سريع الاشتعال[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههه ههههههه الله يسعدك يا برق , اهم ما في تعليقك جب طماط ( بندوره 😉)