هروب عريس ليلة زفافه.. ومكافأة مالية لمن يدلي عليه

أنقرة(صدى):

هرب شاب تركي يوم حفل زفافه إلى جهة مجهولة، تجنبًا لتقليد اجتماعي سائد في مدينة مناصيا غربي تركيا، وهو أن يقوم شباب القرية بضرب العريس والسخرية منه كمباركة على الزواج.

فبعد انتهاء حفل الزفاف اختفى العريس ” فرهاد بالبان ” ، قبل تجمع أهالي القرية وأصدقائه لمطالبته بالخروج والاحتفال معه على الطريقة التقليدية الشهيرة لديهم، مما دفع شباب قريته إلى رصد مكافأة مالية قدرها 500 ليرة تركية لمن يُدلي بمعلومات عن مكان تواجده.

وتوعد الشباب بالانتقام من العريس الهارب لما قام به خلال حفلات زفافهم سابقًا.

يُذكر أنه يتم مباركة الزواج في هذه المدينة عن طريق قيام شبان القرية بوضع سرج حصان على ظهر العريس ويكبلون يديه، ويرشونه بالسوائل على رأسه، بالماء المثلج، وأصباغ الجدران وغيرها، ليبرهنوا لعروسه أنه قادر على تحمل الحياة معها في أحلك الظروف، حسب ما توارثوه.