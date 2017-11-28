هروب عريس ليلة زفافه.. ومكافأة مالية لمن يدلي عليه
هرب شاب تركي يوم حفل زفافه إلى جهة مجهولة، تجنبًا لتقليد اجتماعي سائد في مدينة مناصيا غربي تركيا، وهو أن يقوم شباب القرية بضرب العريس والسخرية منه كمباركة على الزواج.
فبعد انتهاء حفل الزفاف اختفى العريس ” فرهاد بالبان ” ، قبل تجمع أهالي القرية وأصدقائه لمطالبته بالخروج والاحتفال معه على الطريقة التقليدية الشهيرة لديهم، مما دفع شباب قريته إلى رصد مكافأة مالية قدرها 500 ليرة تركية لمن يُدلي بمعلومات عن مكان تواجده.
وتوعد الشباب بالانتقام من العريس الهارب لما قام به خلال حفلات زفافهم سابقًا.
يُذكر أنه يتم مباركة الزواج في هذه المدينة عن طريق قيام شبان القرية بوضع سرج حصان على ظهر العريس ويكبلون يديه، ويرشونه بالسوائل على رأسه، بالماء المثلج، وأصباغ الجدران وغيرها، ليبرهنوا لعروسه أنه قادر على تحمل الحياة معها في أحلك الظروف، حسب ما توارثوه.
آلمآسة آلزرقاء[ عدد التعليقات: 103 ] نشر منذ 3 ساعات
ههههههههه وش ذا العادات الغبية
اجل يندبغ قبل العرس
بس طلع ذهين وهرب😂😂😂😂
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6242 ] نشر منذ 3 ساعات
امحق عادات😁😁😊
الوافي[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 2 ساعتين
حتى إنتوا يالأتراك وصلتكم هذي العادات الغبيه التي ما أنزل الله بها من سلطان ,,, لكنه الجهل والغباء مجتمعين …
💄ام محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6108 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا ليت يطبقونه على ربعنا 🙈🙈
البندر[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
اذا طبقوه عندنا
تراك اول وحده تنطق كذا
لاجل تجربين الوضع شوي
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38828 ] نشر منذ 40 دقيقة
فرَّ فرهاد ,,,
,, ذيب يافرهارد ، لاتمسكهم نفسك ,,