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  3. ‫أيهما اخطر على الإنسان العين أم السحر – الشيخ عبدالعزيز الفوزان‬‎

‫أيهما اخطر على الإنسان العين أم السحر – الشيخ عبدالعزيز الفوزان‬‎




5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 38828 ] نشر منذ 1 ساعة

اعوذ بكلمات الله التامات من شر ماخلق ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 38828 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يجزاك خير ياشيخنا الجليل ويبارك فيك ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 713 ] نشر منذ 26 دقيقة

جزاك الله خير الجزاء…
نعم …العين وما أدراك مالعين..

[ عدد التعليقات: 713 ] نشر منذ 26 دقيقة

اكتوينا منها… وفقدنا أحباب لنا بأثرها…
الله المستعان….

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