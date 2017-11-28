نشر : منذ 4 ساعات 718 5 فيديوهات متنوعة أيهما اخطر على الإنسان العين أم السحر – الشيخ عبدالعزيز الفوزان
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38828 ] نشر منذ 1 ساعة
اعوذ بكلمات الله التامات من شر ماخلق ,, آمين ,,
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38828 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يجزاك خير ياشيخنا الجليل ويبارك فيك ,, آمين ,,
درة البسامي[ عدد التعليقات: 713 ] نشر منذ 26 دقيقة
جزاك الله خير الجزاء…
نعم …العين وما أدراك مالعين..
درة البسامي[ عدد التعليقات: 713 ] نشر منذ 26 دقيقة
اكتوينا منها… وفقدنا أحباب لنا بأثرها…
الله المستعان….
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22110 ] نشر منذ 18 دقيقة
الله المستعان