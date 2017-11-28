السلطات الهندية تسجن 8 حمير لسبب غريب

نيودلهي(صدى):

قام مسؤولو سجن جالاون في ولاية “أوتار براديش” شمال الهند بحبس ثمانية حمير لمدة أربعة أيام عقابا لهم ،لدخولهم حديقة السجن وإتلاف نباتات ثمينة .

وأوضح ريكي ميشرا أحد حراس السجن أن الحمير تسببوا في إتلاف نباتات قيمة بالحديقة وألحقوا بها ضررا كثيرا ،كما أشار مسؤولي السجن أنهم سبق وقد حذروا مالكى الحمير من دخولهم الحديقة ولكنهم لم يستجيوا لهذه التحذيرات ،لذلك تم أعتقال الحمير عقابا لهم .

وقد تم تم إخلاء سبيل الحمير في نهاية الأمر بعد ما تكفل أحد السياسيين بتعويض الخسائر التي ألحقت بحديقة السجن .