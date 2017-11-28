  • الثلاثاء 28

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. حماية المستهلك تكشف حقيقة إضافة 5% ضريبة على السحب النقدي

حماية المستهلك تكشف حقيقة إضافة 5% ضريبة على السحب النقدي

حماية المستهلك تكشف حقيقة إضافة 5% ضريبة على السحب النقدي
عادل الحربي(صدى):

نفت جمعية حماية المستهلك، الأنباء المتداولة عن احتساب مبلغ 5% ضريبة سحبمبلغ من صراف ليس البنك المسجل به، مؤكدة أنه لا يوجد ضرائب على السحب النقدي لأنهام معفاة من الضريبة.

وقالت في تغريدة لهب موقع ” تويتر “:” لا صحة لما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول “إحتساب مبلغ ٥٪؜ ضريبة سحب مبلغ من صراف ليس من البنك المسجل به بطاقة صرافك إعتباراً من ٢٠١٨/١/١. فلا يوجد هناك ضرائب على السحب النقدي لأنها معفاة من ضريبة القيمة المضافة. وللاستفسارات:19993 هيئة الزكاة “.


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *