بالصور.. تجربة فرضية للإخلاء والإطفاء والإنقاد بأحد المشاريع التطويرية بالمنطقة المركزية

سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، اليوم الثلاثاء، أن الإدارة نفَذت تجربة فرضية للإخلاء والإطفاء والإنقاذ بأحد المشاريع التطورية الواقعة بالمنطقة المركزية.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الفرضية نفذت بآلية تحاكي حادث حقيقي حيث تم عمل نقاط فرز طبي بإشراف ضباط مختصين وبالتعاون مع الشؤون الصحية والهلال الأحمر، فيما باشر ضباط التحقيق بالإدارة التعرف على مسببات الحادث والتنسيق مع الجهات المساندة حيث تضمن سيناريو الحادث الفرضي وفاة شخصين وإصابة 8 آخرين.

و ناقش مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة العقيد عبدالله بن عيد القرشي، مع المختصين والمسؤولين في المشروع، و المختصين من الجهات ذات العلاقة بتنفيذ الفرضية، أبرز الإيجابيات والمعوقات وسبل معالجتها والتأكيد على ضرورة وأهمية وسائل السلامة وتدريب المختصين في أعمال السلامة والإطفاء بالمشروع ودورهم في الحد من الإصابات الناجمة عن الحوادث حيث شكر القائمين على تنفيذ الفرضية والجهات الامنية المشاركة.

وبدأ سيناريو الفرضية ببلاغ يفيد بسقوط شدات وسقالات حديدية نتيجة هبوب رياح بسرعة عالية وسقوط جزء من رافعة برجية وحدوث اشتعال للنار في أحد أدوار المشروع نتيجة قطع للكيابل الكهربائية في نفس الموقع، حيث جرى انتقال الوحدات اللازمة ومباشرة رجال الإنقاذ بالتعاون مع مختصي السلامة والإطفاء في المشروع إخلاء الموقع من جميع المتواجدين وتحييد منطقة الحادث ومباشرة حادث الحريق الذي كان في الدور الرابع من برج تحت الإنشاء مكون من 25 دورًا.