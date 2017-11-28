اتحاد الكرة يحذر من عدم تنفيذ قرارات لائحة الانضباط

نواف السالم(صدى):

ألزم اتحاد كرة القدم اللاعبين السعوديين العشرة بدفع مبالغ مالية لعدم احترامهم تنفيذ قرارات غرفة فض المنازعات خلال عشرة أيام، حسب التعديلات الجديدة في لائحة الانضباط، وفي حال عدم تجاوبهم ستكون أنديتهم معنية بتنفيذ القرار، ومالم تبادر بذلك سيكون هناك عقوبات الإيقاف ضدهم عن ممارسة أي نشاط رياضي لفترة لاتزيد عن عام.

وقالت مصادر : ” في حال عدم تنفيذ الأندية لقرارات إلزام اللاعبين بتسديد المبالغ التي قررتها المنازعات ستطبق العقوبات على الأندية بصورة تدريجية منها المنع من التعاقدات وبعدها حسم ست نقاط، ومن ثم التهبيط.

الجدير ذكرن أن اللاعبين الذين الزمتهم ” الانضباط ” بالتسديد هم وسط النصر شايع شراحيلي بـ23,050 ريالاً، ومدافع الاتفاق ماجد الخيبري بـ14,800 ريال ولاعب وسط الهلال ماجد النجراني بـ40,545 ريالاً، ولاعب وسط الوحدة عصام الجوفي بدفع وزميله الحارس عبدالله آل عراف بـ20,050 ريالاً، ومدافع الاتحاد عبدالرحمن الريو بـ13,900 ريال، وزميله الحارس فواز القرني بـ53,050، ومدافع النادي الأهلي علي الزبيدي بـ65,050 ريالاً، ومهاجم لاعب التعاون إسماعيل المغربي بـعشرة آلاف و328 ريالاً، ومدافع الفتح ماجد هزازي بعشرة آلاف.