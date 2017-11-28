” الشورى ” تعترض على مصروفات ” هيئة الموانئ “

عادل الحربي(صدى):

أعرب أعضاء مجلس الشورى عن اعتراضهم على التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ بالعام المالي الحالي، حيث يشير إلى ارتفاع مصروفات هيئة الموانئ و انخفاض إيراداتها مقارنةً بالعام الماضي.

وناقش أعضاء المجلس التبريرات التي توضح أسباب الزيادة، في جلسته الثانية من السنة الثانية للدورة السابعة بحضور رئيس المجلس، إلا أنها لم تكن مرضية بدرجة كبيرة، وفقاً لتعليق أحد الأعضاء.

وطالب الدكتور عبدالإله ساعاتي، عضو المجلس، بضرورة فصل مهام الهيئة العامة للموانئ ومنحها استقلاليتها عن وزارة النقل.