5 أسرار لا يفهمها الرجل عن المرأة **

متابعات(صدى):

قالت أخصائية في العلاقات الزوجية ، رغم أن الرجل يتباهى بمعرفته العميقة بالجنس اللطيف وادراكه الشامل لكل تفاصيل المرأة أكان على صعيد تصرفاتها، حركاتها، أسلوبها في التفكير وحتى المجتمع الانثويّ الذي يحيط بها.

لكن يبدو أن ثقته العمياء تخفي جهله لبعض الجوانب والاسرار، لا سيما تلك التي تتعلق بجسمها. فما هي أبرز التفاصيل التي لا يفهمها الرجل عن جسدك وتدفعه الى الكثير من التساؤل؟

الدورة الشهرية:

لا شك أن الدورة الشهرية تعتبر لغزا كبيرا بالنسبة للرجل، فغالباً ما يجهل الرجل تأثير التغيّرات الهرمونية وزيادة شهية المرأة في هذه الفترة.

تعدد المهام:

ينبهر الرجل بقدرة المرأة على انجاز العديد من المهام في الوقت عينه، ومن دون التقصير في أي واحدة منها. فأثناء تطبيق المكياج يمكنها المشاركة في الاحاديث والتكلم على الهاتف وتنسيق ملابسها أيضاً، وهذه صفة يفتقدها الرجل في معظم الاحيان.

الالوان:

هل لاحظت يوماً أن زوجك أو شريكك لا يستطيع التمييز بين ألوان أحمر الشفاه النيود عندما تطلبين منه مساعدتك على الاختيار؟ تنتج هذه الظاهرة عن قدرة المرأة على التمييز بين تدرجات الالوان مهما كانت متقاربة، وهذا ما يثير تساؤل الرجل.

نموّ الشعر في الجسم:

يعتقد الرجل أن المظهر الناعم لجسمك هو تحصيل حاصل وأمر طبيعي، لكنه لا يدرك أن الملمس الناعم هو نتيجة الكثير من الألم والجهد، وأن الشعيرات تنمو في معظم أنحاء الجسم، بدرجات ودفعات مختلفة.