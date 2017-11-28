استطلاع للرأي يكشف عن رضا 94.4% عن أداء سمو ولى العهد

نايف السالم(صدى):

كشف استطلاع للرأي على عينة من المواطنين والمواطنات عن الرضا الكامل بأداء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز منذ تعيينه وليًا للعهد، جراء قراراته الصائبة وانعكاس ذلك على تحسن الأداء السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمملكة .

وأوضح الاستطلاع الذي أجراه مركز ” سمت ” للدراسات ومقرة في الرياض أن 94.4% راضون عن أداء ولي العهد ” بدرجة كبيرة ” في الأداء العام السياسي والاقتصادي والاجتماعي .

وأظهرالاستطلاع أن 88% من العينة يرون أن الأمير محمد بن سلمان، قد أظهر قدرة كبيرة على قيادة المملكة على مختلف المستويات

كما رأى 92% أن توليه منصب ولي العهد كحاكم شاب، يشكِل فرصة نوعية في السير نحو نهج تمكين الشباب وهو ما يؤكد اعتقادهم بأن تلك الخطة تسير بالمملكة نحو تحقيق الهدف بجعل الاقتصاد السعودي ضمن أقوى اقتصادات العالم بحلول 2030.