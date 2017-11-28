مطربة الكليب الفاضخ ” عندي ظروف ” تدخل المحكمة بالنقاب

أماني الغامدي(صدى):

ارتدت المطربة شيما ملابس منقبة بالكامل، لإخفاء وجهها عن وسائل الإعلام، ودخلت قفص الاتهام بمحكمة مصر الجديدة ، لنظر أولى جلسات محاكمتها بتهمة التحريض على الفسق .

كانت المطربة شيما، أدلت باعترافات تفصيلية أمام معتز زكريا وكيل النائب العام، وقالت إنها كانت تقيم فى مدينة طنطا، وبعد وفاة والدها قررت السفر مع والدتها إلى القاهرة، بحثًا عن العمل للإنفاق على نفسها ومساعدة والدتها.

وأضافت المتهمة، أنها كانت تحلم بالشهرة، وقررت الدخول فى مجال التمثيل والموديلز، وكانت البداية عندما شاركت فى مسابقة ” أراب آيدول ” ثم صورت فيديو كليب ” سونة “.

وبمواجهة النيابة للمتهمة بكليب ” عندي ظروف ” ، أقرت بأنها من تظهر فيه، ولكنها لم تكن تعلم أن بعد إذاعته سيثير كل هذه الضجة، مشيرة إلى أنها كانت أداة فى يد المخرج، الذى كان يوجهها ويطلب منها أداء استعراضات بحركات جسدية معينة.