البرلمان الإسرائيلي يحمي نتنياهو من التحقيق معه بقضايا فساد

القدس المحتلة(صدى):

وافق البرلمان الإسرائيلي، أمس الاثنين، على القراءة الأولى لمشروع قانون يحمي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من التحقيقات معه على خلفية اتهامات فساد موجهه إليه.

اعتبر منتقدو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذا القانون محاولةً لإبعاده عن التحقيق معه في القضايا الموجهه إليه.

وتشتبه الشرطة في أن نتنياهو تلقّى هدايا فاخرة من مناصرين أثرياء بينهم رجل أعمال ومنتج هوليوودي، بالإضافة الى الاشتباه في أنّ هذه الهدايا تمثل رشى.

كما تشتبه الشرطة أيضًا في أن نتنياهو سعى إلى عقد اتفاق سرّي مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت، يقضي بحصول نتنياهو على تغطية ايجابية في الصحيفة مقابل سعيه إلى كبح منافستها ” إسرائيل اليوم ” القريبة منه.

ومن جانبه نفي نتنياهو ارتكاب أي خطأ وجه إليه، قائلًا إنه هدف لحملة يشنها خصومه من السياسيين، حيث أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق أنه تم استجواب نتنياهو 6 مرات حتّى الآن في قضيتي فساد.

يُذكر أن الشرطة استجوبت محاميين من أقرباء رئيس الوزراء في إطار التحقيق حول الاشتباه بفساد في صفقة شراء اسرائيل غواصات المانية.