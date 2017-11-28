” حماية المستهلك ” تبحث أزمة ” السايبر ” بالتعاون مع ” النقد “

طلال الغامدي(صدى):

نظمت جمعية حماية المستهلك ورشة عمل، من المقرر عقدها غداً الأربعاء، بعنوان ” الفائدة المُتغيرة في عقود التمويل العقاري..الوضع الحالي والحلول ” ، لمناقشة تأثير الفائدة المتغيرة في عقود التمويل العقاري والتي تتمثل في ” السايبر ” ، وبحث الحلول والتوصيات اللازمة للمساعة في معالجة القضية وحل الأزمة لحماية المُتضررين.

ومن المقرر أن يشارك في هذه الورشة عدد من القطاعات المعنية ونخبة من المسؤولين والمختصين بمجال المحاماة والاقتصاد والمال، لمناقشة عدد من المحاورالهامة كطرح الحلول المقدمة من مؤسسة النقد العربي السعودي ومدى إنصافها لحقوق المتضررين.

جدير بالذكر، أن الجمعية دعت مؤسسة النقد العربي السعودي، لتشارك في الورشة، وخصصت لها محوراً كاملا لشرح رؤيتها في الحلول المقدمة ومناقشتها أثناء الورشة.