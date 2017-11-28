تفاصيل جديد عن الشاب الداعشي الذي هدَد باستهداف ” الروضة “

القاهرة(صدى):

نشرت صحف تابعة لتنظيم ” داعش ” الإرهابي، حوارًا لقيادي داعشي من مصر يدعى ” أبي مصعب المصري ” وذلك في ديسمبر العام الماضي، هدد فيها باستهداف زوايا ومساجد الصوفية.

و حدد القيادي، 3 مساجد للصوفية سيتم ساتهدافها، وهي مسجد الروضة بسيناء الذي شهد المجزرة البشعة الجمعة الماضية وسقط فيها 305 قتلى، وزاوية العرب بالإسماعيلية، وزاوية سعود بالشرقية، كما هدد باستهداف الزوايا التابعة للطريقة الجريرية الصوفية، وزوايا أخرى للطائفة الأحمدية بسيناء.

وبالبحث عن صور هذا القيادي، ذكرت مصادر مصرية أنه الشاب المصري محمد مجدي الضلعي الذي زعمت جماعة الإخوان المسلمين أنه مختفٍ قسريا منذ عام 2015، وهو من مواليد مركز الرياض محافظة كفر الشيخ.