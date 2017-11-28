بابا الفاتيكان يستجيب لنصيحة الكنيسة في زيارته لـ ” ميانمار “

الفاتيكان(صدى):

تجنب البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الثلاثاء، ذكر اسم الروهينجا ودع إلى احترام كل مجموعة اتنية فى بورما وذلك أثناء كلمة ألقاها عقب لقاء زعيمة ميانمار.

استجاب البابا فرانسيسي بابا الفاتيكان، إلى نصيحة الكنيسة الكاثولوكية بتجنب الحديث عن أقلية مسلمي الروهينجا أقناء زيارته إلى ميانمار.

وألقى البابا كلمة عقب لقاءه زعيمة ميانمار أونج سان سوتشي، دعا فيها إلى احترام كل مجموعة اتنية في بورما، دون التطرق في الحديث عن الروهينجا.

والتقى بابا الفاتيكان البابا فرانسيس اليوم الثلاثاء، بزعيمة ميانمار ، التى تشهد بلادها أعمال إبادة جماعية بحق أقلية الروهينجا المسلمة، وذلك خلال زيارة البابا الحالية لناى بى داو.