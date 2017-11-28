” الضمان الصحي ” : وثيقة التأمين تغطي نفقات الحمل والولادة ونستثني منها هذا الأمر

طلال الغامدي(صدى):

أوضح ياسر المعارك، المتحدث الرسمي باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني، أنّ وثيقة التأمين الصحي تغطي كافة مصاريف الكشف الطبي والأدوية والمحاليل والأشعة إضافة لنفقات عمليات التنويم بالمستشفى.

وأضاف ” المعارك ” ، أن الوثيقة تغطي نفقات الحمل والولادة وكذلك الفحص المبكر لحديثي الولادة لاكتشاف والحد من الإعاقة، كما تؤمن تغطية نفقات متابعة الحمل والولادة الناتجة عن التخصيب والتلقيح الاصطناعي.

وأكد المتحدث الرسمي، أن وثيقة التأمين لا تتعهد بتكاليف العلاج المتعلقة بالوسائل السابقة لمرحلة الحمل، لكنها تلتزم في ذات الوقت بكافة التكاليف المترتبة على الإجراءات الوقائية مثل التطعيمات بما في ذلك التطعيم الموسمي ورعاية الأمومة والطفولة وفق التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة “.

وبيَن أنّ حد التغطية المالية لوثيقة التأمين الصحي تبلغ (500 ألف ريال) وتقدم حزمة من المنافع تغطي كل منها نفقات العلاج والعناية الصحية وتشمل تغطية مصاريف التنويم بالمستشفى وإعاشة وإقامة المريضة في غرفة مشتركة بحد أقصى (150 ريالاً) في اليوم، كما تؤمن تغطية نفقات متابعة الحمل والولادة الطارئة إلى حد (15,000 ريال) وتغطي تكاليف ولادة وعلاج الأطفال المبتسرين بحد المنفعة الأقصى للوثيقة مع تغطية تكاليف الفحص المبكر لحديثي الولادة “ للحد من الإعاقة ” بحد أقصى (100.000 ريال)، ونوه المعارك إلى أن النظام لا يسمح بأي حال من الأحوال بإصدار وثيقة تأمين صحي بمنافع أقل مما جاء بالوثيقة.