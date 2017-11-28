إزالة اسم ترامب من على فندق بالولايات المتحدة

واشنطن(صدى):

يعتزم أصحاب فندق ” ترامب الدولي ” التخلي عن أسم الرئيس الأمريكي ترامب من مبنى الفندق وإقصاء مديري منظمة ترامب عن مجلس إدارة الفندق .

و يعتبر أول مشروع دولي للرئيس الأمريكي كما يذكر أن الفندق يتكون من 70 طابق وبه وحدات سكنية وصالة قمار ،كما بلغت أرباح ترامب من وراء هذا الفندق ما يقرب من 30 و50 مليون دولار .

وقد أتخذت شركة ” إيثاكا كابيتال بارتنرز ” عدة قرارات ألا وهو إنهاء شراء المرافق الفندقية ومعظم وحدات الفندق وأرسال إنذار تخلف عن السداد لترامب لإنهاء صلته بالفندق عقب تلقيهم شكاوى من سوء الإدارة .

بينما أبانت منظمة ترامب في تصريح لها ” نحن نملك اتفاق إدارة طويل الأمد ساريا وملزما وخاضعا للتنفيذ، وأي تلميح إلى أن عمل الفندق لا يلبي التوقعات تناقضه الحقائق الفعلية “.