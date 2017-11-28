بوفون : أتراجع عن قرار اعتزال اللعب الدولي مع المنتخب

نواف السالم(صدى):

كشف الإيطالي جانلويجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس، عن تراجعه في قرار اعتزال اللعب الدولي مع منتخبه الإيطالي، قائلا ، خلال تكريمه كأفضل حارس في الدوري الإيطالي ” الكالتشيو ” عن الموسم الماضي، ” أنه جندي في صفوف جيش إيطاليا، وتحت خدمة المنتخب في أي وقت يريده “.

وعلق بوفون، على زملائه في المنتخب قائلًا: ” الآن عرفت لماذا لم نفز على السويد “.

حيث أن السويد تأهلت إلى المونديال بعد فوزها على إيطاليا في الملحق الأوروبي المؤهل لبطولة ” دوري أبطال أوروبا “.

يذكر أن، بوفون ( 39 ) عاما، لم يشهد الفوز بدوري أبطال أوروبا منذ انضمامه للمنتخب.