إضراب القضاة بـ ” إب اليمنية ” احتجاجًا على الهجوم الحوثي

فهمي محمد(صدى):

أضرب جميع قضاة المحاكم بمحافظة إب وسط اليمن، ردًا على اقتحام مليشيا الحوثي للمحكمة الجزائية وإطلاق النيران على المحكمة ومكتب رئيس المحكمة وتهريب سجناء متهمين بقضايا قتل بينهم قيادي حوثي.

وطالب القضاة في بيان لهم، بضبط الجناة ومحاسبتهم، وضبط الذين تم تهريبهم، كما نادوا بتوفير الحماية للمحاكم والقضاة.

وأكدت مصادر قضائية، أن مجاميع مسلحة على متن سبعة مركبات عسكرية هاجمت مبنى المحكمة الجزائية في مدينة اب، وأطلقت النيران وقامت بتهريب أربعة أفراد متهمين بقضايا قتل وأخذوا القيادي في جماعة الحوثي عبد الوهاب الوشلي من السجن، والمتهم الرئيس بقضية قتل المواطن عمران الفقيه والذي قتل قبل أشهر أمام زوجته ووالدته وابنته في أحد نقاط مليشيا الحوثي بمديرية السبرة جنوب شرقي محافظة إب.

وبرر مليشيات الحوثي هجومهم على المحكمة وتهريب المساجين، بحجة ان لديهم اوامر من زعيم التمرد عبد الملك الحوثي.