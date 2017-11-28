” حمايتهم مسئوليتنا ” دورة تدريبية لمنسوبات مكافحة المخدرات بالرياض

سعيد العجل(صدى):

أقامت مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض، دورة تدريبية بعنوان ” حمايتهم مسئوليتنا ” على مدار يومين متتاليين، استهدفت منسوبات إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الحرس الوطني؛ لرفع الوعي والتثقيف بأخطار المخدرات والمؤثرات العقلية لديهن وكيفية الوقاية منها ودور الأسرة الفاعل في حماية الأبناء من هذا الخطر الداهم.

وتناولت الدورة، عدة محاور شملت: أنواع المخدرات وطرق الوقاية منها، الحوار في الأسرة المعاصرة، كيفية التعامل مع المراهقين، وتلقي البلاغات وأساليب العلاج.

وصاحب الدورة، معرض احتوى على عينات حقيقية لأنواع المخدرات و نشرات توعوية، وشاشة احتوت على مجموعة من الأفلام التوعوية و وسائل تهريب، وأن هذه الدورة هي استمرارية للبرامج الوقائية والتدريبية والتوعوية المكثفة التي تقدمها شعبة الإشراف النسوي لمكافحة هذه الآفة المدمرة لكافة شرائح المجتمع.

من جانبها، أوضحت مديرة شعبة الإشراف النسوي، أن هذه الدورات تأتي في سياق توثيق أواصر التعاون ما بين مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض، ومختلف القطاعات الشريكة ذات العلاقة والتي تهدف الى إيصال الرسائل التوعوية الهادفة لجميع قطاعات المجتمع.