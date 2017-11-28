تعرف على مجموعة الأخضر بقرعة الـ ” فيفا ” الافتراضية لكأس العالم

ماجد محمد(صدى):

أجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” القرعة الافتراضية، والتي وضعت المنتخبات العربية في مجموعات متفاوتة القوة؛ حيث جاء المنتخبان السعودي مع نظيره التونسي في مجموعة واحدة بالإضافة إلى فرنسا وإنجلترا.

ونقلا عن موقع ” فيفا ” ؛ أن القرعة الافتراضية أوقعت المنتخب المغربي في مجموعة قوية (مجموعة الموت)، تضم كلاً من الأرجنتين والسويد والمكسيك؛ بينما أوقعت المنتخب المصري جنباً إلى جنب مع منتخب البلد المضيف روسيا، ومنتخب سويسرا، وأستراليا، وجاء المنتخبان السعودي والتونسي في مجموعة واحدة إلى جانب فرنسا وإنجلترا.

ووفقاً لتصنيف الفيفا، سيتواجد المنتخبان المصري والتونسي في المستوى الثالث؛ بينما سيكون المنتخبان السعودي والمغربي في المستوى الرابع.

يذكر أن، قرعة بطولة مونديال روسيا 2018، ستسحب يوم الجمعة القادم، بقصر الكرملين في العاصمة موسكو.