بالصور.. البريد السعودي يوقّع اتفاقية مع شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي

الرياض(صدى):

وقّعت مؤسسة البريد السعودي , اليوم , اتفاقية تعاون مع شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي – الذراع التنفيذي لوزارة التعليم في مجال النقل المدرسي – بمقر البريد الرئيس بالرياض. وتغطي الاتفاقية تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (252) الخاص بإلزام التسجيل في العنوان الوطني لجميع الجهات الحكومية وعملائها , إضافة إلى التعاون في مجالات عدة لتبادل توفير البيانات والمعلومات والربط بين الأنظمة وقواعد البيانات والاستفادة من نظم المعلومات الجغرافية.

ووقع الاتفاقية كلٌ من رئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف المهندس محمد بن عبد الرحمن العبد الجبار , والرئيس التنفيذي لشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي الدكتور سامي بن عبد الله الدبيخي.

وأوضح المهندس محمد العبد الجبار أن الاتفاقية تأتي في إطار الشراكات المتعددة لتعزيز نشر العنوان الوطني ودعم استخدامه في تطبيقات متعددة لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين , وستعمل مؤسسة البريد وشركة تطوير على تسجيل عناوين الطلبة المستخدمين للنقل التعليمي مما ييسر الاستدلال على منازلهم , ويساعد على برمجة حركة النقل واختيار المسارات المثلى وذلك بالاستفادة من المعلومات المكانية المتوفرة في العنوان الوطني ما يحسن خدمات الشركة في النقل التعليمي لطلاب وطالبات التعليم في المملكة ويضاعف العائد على استثمارات النقل التعليمي الضخمة.

من جهته أفاد الدكتور سامي الدبيخي أن الاتفاقية تأتي استكمالاً لجهود الشركة بالاعتماد على التقنية الحديثة في تخطيط المسارات ومتابعة الخدمة عبر الأقمار الصناعية في تطوير خدمات النقل التعليمي بما يدعم الوصول إلى أعلى مستويات الجودة والتميّز في تقديم هذه الخدمات، ويُسهم في تحقيق تطلعات المستفيدين بمختلف مناطق المملكة ومدنها ومحافظاتها وقراها وهجرها.

وبين أن الاتفاقية ستعزز علاقات التعاون المشترك مع مؤسسة البريد السعودي، لا سيما في مجال تبادل المعلومات والبيانات، بهدف تطوير خدمة النقل المدرسي بالمملكة التي يستفيد منها أكثر من 1,2 مليون طالبة وطالبة، وتُغطي 13 ألف مدرسة، وتخدم 46 إدارة تعليم تتبعها 110 من مكاتب التعليم.