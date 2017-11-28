عمدة ألتينا تعرض للطعن.. و ” ميركل ” في صدمة

برلين(صدى):

تعرض عمدة مدينة ألتينا، مساء الإثنين، لهجوم طعن داخل إحدى المطاعم، وهو الأمر الذي أدى لاستياء المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وعلقت ” ميركل ” على الحادثة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قائلة ” أنا مصدومة من هجوم الطعن على عمدة ألتينا، أندرياس هولشتاين، وأشعر بالارتياح الشديد إزاء إمكانية عودته مجدداً إلى عائلته ” .

وأشارت السلطات إلى أن الهجوم كان من قبل شخص مخمور، قام بالتأكد من أن هذا الشخص هو عمدة المدينة من خلال سؤاله مباشرةً قبل طعنه، ووفقاً لبعض الشهود، فقد أدلى المُهاجم بعد القبض عليه بتصريحات سياسية تتعلق باللاجئين.

وطمأن أرمين لاشيت، رئيس وزراء ولاية شمال الراين، الشعب على صحة العمدة، وأنه يتلقى العلاج اللازم بالمشفى وحياته ليست في خطر.