ندوة سلامة المرضى تستهدف العاملين في مستشفى اليمامة

سعيد العجل(صدى):

نظم مستشفى اليمامة مؤخرا ندوة عن سلامة المرضى الرابعه بحضور مدير عام ادارة الجودة وسلامة المرضى بوزارة الصحة الأستاذ عبدالعزيز عبدالباقي ومدير المستشفى الدكتور سعيد الزهراني.

وتعد ندوة سلامة المرضى استكمالاً لسلسلة ندوات التي اقيمت سابقاً بالمستشفى والتي من اهم اهدافها نشر ثقافة سلامة المرضى وكذلك سلامة بيئة المنشأه الصحية ومنع العدوى وكذلك إجراءات لدرء الأخطاء الطبية والاستخدا​م الأمن للأدوية والأمن والسلامة في المختبرات وبنك الدم والأشعة والتركيز على تطبيق الاهداف الدولية لسلامة المرضى.

وتضمنت الندوة محاضرات قدمها عدد من المتخصصين في هذا المجال ومنهم الدكتور عصام الغامدي مدير شؤون المستشفيات بصحة الرياض والدكتور عبدالله مثنى الحاج من مستشفى التخصصي والدكتوره وضحى القحطاني من مستشفى الأمير محمد بن عبالعزيز وعدة محاضرين من داخل المستشفى.