رغم أنف تميم تُجني المقاطعة ثمارها.. هذه إيجابيات قطع العلاقات مع قطر

طلال الضوي(صدى):

كشف مصدر مسئول، عن ثمار مقاطعة الرباعي العربي ” المملكة، مصر، الإمارات، البحرين ” لدولة قطر، منذ 6 أشهر، لاحتضانها الإرهاب ودعمها له وتمويل الأفراد والجماعات الإرهابية.

وأوضح المصدر أن حملة المقاطعة حققت نتيجتين هامتين في تمويل الدوحة للإرهاب، كما دفعتها لتقديم 4 تنازلات هامة كانت تمتنع عنهم فيما سبق.

فعن التنازلات التي اضطرت الدوحة تقديمها بسبب الخناق الدبلوماسي والاقتصادي عليها، أنها أُجبرت على توقيع مذكرة تفاهم لمكافحة الإرهاب مع الولايات المتحدة بعد سنوات من المماطلة، وتعهدت بإطلاع المخابرات الألمانية على جهودها بشأن مكافحة الإرهاب، وغيرت قوانينها لتسمح باستلام أدلة من خارج قطر وهو ما كانت ترفضه فيما سبق.

بينما جاءت نتائج الحملة متمثلة في ” تقليل تمويل قطر للمسلحين في سوريا وليبيا، ما أفسح المجال للحلول السياسية، كما أُجبرت منظمة حماس على تسليم غزة للسلطة الشرعية بعد توقف دعم قطر لها “.

وبالرغم من عدم تنازل قطر واستمرارها في أفعالها وتهديد أمن واستقرار المنطقة العربية والخليج العربي، واتباعها لأسلوب المماطلة، إلا أن الحملة جاءت بعدد من النتائج الإيجابية التي تصب في مصلحة دول الرباعي العربي، وفي انتظار أن تحقق الدوحة باقي المطالب لفك مقاطعتها.