“ هيئة الاتصالات ” تصدر مؤشر تصنيف مقدمي خدماتها للربع الثالث 2017

علي القحطاني(صدى):

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم, مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة من المشتركين ضد مقدمي الخدمة للربع الثالث، حيث يعرض المؤشر بيانات الشكاوى التي استقبلتها الهيئة من المشتركين من خلال نظامها الإلكتروني .

وجاءت شركة اتحاد اتصالات ” موبايلي ” في مقدمة مؤشر خدمة الاتصالات المتنقلة الصوتية الأكثر شكوى، فيما جاءت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية ” زين ” في مقدمة مؤشر خدمة الإنترنت المتنقل الأكثر شكوى، وعلى صعيد خدمة الاتصالات الثابتة الصوتية جاءت شركة الاتصالات السعودية في مقدمة المؤشر الأكثر شكوى، بينما جاءت شركة اتحاد عذيب ” جو ” في مقدمة مؤشر خدمة الإنترنت الثابت الأكثر شكوى .

وأفادت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أنها تهدف من إصدار مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات (من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة) إلى تقديم معلومات للمشتركين عن أداء مقدمي خدمات الاتصالات في حل شكاوى عملائهم, ليتمكن المشتركين من اختيار مقدم الخدمة المناسب، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والتنافسية بين مقدمي خدمات الاتصالات لتطوير الخدمات، والاهتمام بشكاوى عملائهم .