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مفاجأة بلدية المعابدة لمراجعي مصرف ” الراجحي “

مفاجأة بلدية المعابدة لمراجعي مصرف ” الراجحي “
طلال الغامدي(صدى):

فوجىء مراجعي مصرف الراجحي، بوضع البلدية لاصق على باب قسم ” التميز ” ، بفرع المعابدة في مدينة مكة المكرمة، كُتب عليه “مغلق من البلدية ” ؛ لوجود ملاحظة على المصرف تتطلب سرعة مراجعة البلدية.

وقالت بلدية المعابدة الفرعية أمانة مكة المكرمة، إنها أغلقت قسم التميز بالبنك، نظرًا لعدم تجديد رخصة المصرف لأكثر من أربعة أشهر.

وطالبت البلدية، مصرف الراجحي، بضرورة مراجعتها، بعد أن قامت بوضع لاصق على باب قسم التميُّز بفرع البنك في حي جبل النور بمكة المكرّمة.

 


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