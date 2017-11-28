بالفيديو.. لحظة تعرض محل مجوهرات مصري لسطو مسلح

القاهرة(صدى):

كشفت كاميرا مراقبة بمحل لبيع المجوهرات بمدينة الإسكندرية المصرية لحظة سرقة لصين مسلحين محل ومقاومة صاحبه لهما رغم إشهار المسدس في وجهه.

وعرض الإعلامي وائل الإبراشي مساء أمس الإثنين في برنامج العاشرة مساء الفيديو الذي يوثق لحظة السطو المسلح، ويظهر لصين يدخلان المحل، ويشهر أحدهما السلاح في وجه صاحبه، الذي سرعان ما استوعب الموقف وهب في بسالة مقاومًا للرجل، قبل أن يفر اللص الآخر من المكان.

وقال صلاح سعيد، صاحب المحل، في تقرير مصور إنه قاوم اللص وتصدي له رغم حمله لسلاح، وإن جيرانه هرعوا لنجدته وأمسكوا باللصوص.

