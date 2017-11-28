سجن قاضِ في طهران بتهم قتل المعارضة

طهران(صدى):

قضت محكمة إيرانية، بتأييد حكم سجن مدعي عام طهران السابق سعيد مرتضوي لمدة عامين، لإدانته في قتل وتعذيب معارضيين للنظام خلال احتجاجات 2009.

ووصفت صحيفة ” قانون ” ، مرتضوي بالقاضي الـ ” مجرم ” ، وكتبت صحف إيرانية على صدر صفحاتها عامين فقط لمرتضوى، فى إشارة على أنه كان لابد من عقاب أشد من ذلك.

وتوفيت زهرة كاظمي المصورة الصحفية الكندية ذات الأصول الإيرانية فى سجن إيفين عام 2003 خلال حملته على وسائل الإعلام الإصلاحية، وكان مرتضوي المتهم الأول في قتلها.

وارتبط اسم مرتضوي في مقتل 3 متظاهرين عام 2009، ووصفته منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان بأنه ” سفاح انتهاكات حقوق الإنسان. ”