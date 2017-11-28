داعش يتبنى هجوم النهروان الدامي

بغداد(صدى):

تبنى تنظيم داعش الإرهابي , اليوم الثلاثاء , الهجوم الدامي , الذي نفذه انتحاريون قرب سوق تجارية في منطقة النهروان جنوب شرقي بغداد.

وفرضت السلطات العراقية حظرا للتجول في المنطقة إثر وقوع الهجمات الانتحارية , إضافة لعملية تطهير الصحراء الغربية على الحدود مع سوريا لملاحقة عناصر الإرهاب.

وقال ضابط برتبة رائد في الشرطة لوكالة فرانس برس ” إن 5 انتحاريين هاجموا سوقا ومحلات تجارية في منطقة النهروان “.

وأسفر الهجوم عن مقتل 8 أشخاص , وإصابة 11 شخصا منهم 9 مدنيين واثنان من قوات الأمن.

ويأتى الهجوم إثر خسارة داعش لآخر بلدة مأهولة خاضعة لسيطرتها.