وزير الطاقة الإماراتي: اجتماع منتجي النفط العالميين لن يكون سهلًا

أبو ظبي(صدى):

أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي، اليوم الثلاثاء، أن اجتماع منتجي النفط العالميين في فيينا هذا الأسبوع لمناقشة تمديد اتفاق خفض الإنتاج لن يكون سهلًا، معربًا عن تفائله بشأن توصل المنتجين لاتفاق يخدم السوق.

وأوضح ” المزروعي ” أنه سيتم مناقشة عدد من الخيارات لتمديد تخفضيات إنتاج النفط، من بينها اقتراح بالتمديد حتى نهاية عام 2018، على أن ينتهي العمل بالتخفيضات الحالية في مارس القادم.

كما أشار إلى أن السوق النفطية في وضع أفضل كثيرًا مما كانت عليه العام الماضي؛ نتيجة إلتزام المنتجين بالتخفيضات، قائلًا ” جميع دول أوبك ملتزمة بضبط مسألة تخطي المخزونات متوسط 5 سنوات “.