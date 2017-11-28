اعتقال 9 من جماعة محظورة ومداهمة شقق في أثينا

أثينا(صدى):

ذكرت الشرطة اليونانية إن وحدة مكافحة الإرهاب اليوم الثلاثاء أوقفت 9 أشخاص لاستجوابهم حول صلاتهم بمجموعة يسارية متطرفة ومحظورة في تركيا كما داهمت شققاً في وسط العاصمة أثينا .

وأوضح مسؤول في الشرطة: أنه اعتقل 9 أشخاص أفغان وأكراد كما عُثرت على جرار تتضمن مواد متفجرة غير محددة وكابلات لتوصيلها بأجهزة تفجير وأجهزة كمبيوتر محمولة .

وبين مسؤول اخر في الشرطة أن السلطات تحقق في صلات بحزب التحرر الشعبي الثوري اليساري المتطرف، والمحظور في تركيا، والمتهم بالمسؤولية عن هجمات وتفجيرات انتحارية في تركيا.