” العمل ” : 16 ألف منشأة تلتزم بتوطين وتأنيث محال المستلزمات النسائية

نايف السالم(صدى):

نفذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية , 22714 جولة تفتيشية على المجمعات والمحلات التجارية في مختلف مناطق المملكة , للتحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار ” تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية وتوطينها ” في مرحلته الثالثة.

وأسفرت الجولات عن التزام 16328 منشأة بنسبة 72% , في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 6386 منشأة بنسبة 28% , وذلك خلال شهر من انطلاق المرحلة الثالثة من توطين وتأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية.

وضبطت الحملات التفتيشية 4771 مخالفة شملت قراري التوطين والتأنيث , حيث بلغت مخالفات التوطين 1101 بنسبة 23% , بينما بلغت مخالفات التأنيث 3226 مخالفة بنسبة 68% من غجمالي المخالفات المضبوطة.

وبلغ عدد المخالفات الأخرى التي تم ضبطها 444 مخالفة بنسبة 9% , وسجلت منطقة مكة المكرمة أعلى عدد للمخالفات ب 1905 مخالفة.

ودعا خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي للوزارة , الجميع لتقديم الشكاوي والاستفسارات الخاصة بمخالفات تطبيق القرار , عبر مركز الاتصال على الرقم 19911 , أو عبر تطبيق ” معا للرصد ” على الهواتف الذكية.