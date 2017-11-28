في ملتقى الجودة للتميز.. مدارس الرياض تستعرض تجاربها في الاعتماد المدرسي

العنود العتيبي(صدى):

افتتح مكتب التعليم غرب الرياض، فعاليات ملتقى الجودة للتميز و الاعتماد المدرسي، أمس الإثنين، بهدف نشر ثقافة الجودة و التميز و الاعتماد المدرسي، و المساهمة في تفعيل الممارسات المدرسية الأمثل بما يدعم عمليات الجودة و التميز.

في البداية، ألقت الدكتور مها الصبحي قائدة الثانوية الحادية عشرة، رحبت فيها بالحضور، وألقى القسم النسوي بالهيئة السعودية للمواصفات كلمة تعريفية، ثم قدمت “ا لصبحي ” ورقة عمل بعنوان (كيف يمكن للمدرسة ان تساهم في عمليات الجودة وتطبيقاتها بما يحقق رؤيه المملكة 2030 في التعليم).

واستعرض الملتقى، تجربة مدارس الرياض الأهلية في حصولها على الاعتماد التربوي والمدرسي، وكذلك بعض تطبيقات الجودة على المستوى الفردي والجماعي لمجموعة من مدارس مكتب التعليم غرب الرياض.

وقدَمت المدرسة الابتدائية 131 برنامج “مضغة”، وفى مجال اتخاذ منهجيه لترشيح منسوبات المدرسة لجوائز التميز على المستوى المحلى والإقليمي والعالمي وفقا للمعايير المعتمدة، كما قدمت ابتدائية دار السلام الأهلية تجربتها (تعليم بلا حقيبة ).

وفى مجال التميز وتطبيقات الجودة على المستوى الفردي، قدمت مشرفه صعوبات التعلم الأستاذة : سمر الوشمي ” نموذج الاستجابة للتدخل في تشخيص الطالبات ذوات صعوبات التعلم ” .