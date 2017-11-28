بالفيديو.. مراسل واشنطن بوست يكشف موقف الإعلام الأمريكي تجاه ترامب

واشنطن(صدى):

كشفت منظمة Project Veritas وهي منظمة معنية بكشف فساد السياسيين والمسؤولين الأميركيين أن صحيفة ” واشنطن بوست ” الأميركية لديها سياسة تحيز شديدة لا تظهرها للرأي العام الأميركي فيما يتعلق بتناولها لأخبار الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأظهرت Project Veritas مقطع الفيديو لمراسل الصحيفة المختص بالأمن القومي دان لاموث وبسؤاله عما إذا كان المسؤولون في صحيفة ” واشنطن بوست ” يحبون ترمب أم لا، فكانت إجابته: ” بالتأكيد هم لا يحبون ترامب “، مشيراً إلى أنهم يخافون من أن يفعل شيئاً غبياً.

وقال إن هناك تناولا للأشياء السيئة التي يفعلها والأشياء الجيدة البسيطة التي يقوم بها، إلا أن الرأي التحريري للصحيفة يأتي وكأنه “من الرب” فيكون ” مليئاً بالنقد الحاد لدرجة أنني أتساءل “هل أنا أعمل في ذلك المكان؟ ” .