موافقة سامية لإقامة مؤتمر عالمي للتمور رجب القادم

سعيد العجل(صدى):

كشف وزير البيئة والمياه والزراعة معالي المهندس عبد الرحمن الفضلي عن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على إقامة المؤتمر العالمي للتمور في الرياض شهر رجب من العام الحالي ١٤٣٩هـ بمشاركة مجلس الغرف السعودية وهيئة تنمية الصادرات السعودية.

وقال الفضلي إن هناك العديد من الجهود التي تقوم بها الوزارة لتحول قطاع النخيل وتنظيمه، مثل مبادرة البوابة الوطنية لقطاع النخيل والتمور، التي ستقدم الخدمات اللازمة وتسهيل التواصل معهم، إضافة إلى مبادرة الوزارة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، والممارسات الزراعية السليمة.

وأكد الوزير أن المؤتمر سيعمل على توحيد الجهود التسويقية من الشرق إلى الغرب ليتم تسويق التمور السعودية بالشكل الذي تستحقه، وسيتم دعوة كبار مستوردين التمور في العالم، وأيضاً دعوة المصدرين والحاصلين الشهادات العالمية من المصانع والمزارع. مضيفاً أن الوزارة ستقيم على هامش المؤتمر معرض مصاحب للتقنيات في الزراعة والصناعة والتغليف.

من جانبه أوضح وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة أن الاحصائيات الأخيرة لعدد النخيل في المملكة بلغت ٢٨،٥٧٠،٨٠٤ نخلات، وعدد النخيل المثمر منها ٢٢،٧٣٥،١٤٩ نخلة، تقدم أكثر من 400 صنف ،وتنتج أكثر من ١.٣ مليون طن سنوياً. وخلال العام الماضي، صدرت المملكة أكثر من 134 طن تمو، فيما يبلغ عدد مصانع التمور ١٥٧ مصنعاً .