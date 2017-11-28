توجه لإنشاء مركز معلومات للأرصاد والبيئة والإنذار المبكر

عادل الحربي(صدى):

تتعاون الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لتنفيذ مبادرة مركز معلومات الأرصاد والبيئة والإنذار المبكر وتنقسم هذه المبادرة إلي خمس أجزاء أساسية وهى البيئة ،الأرصاد، نظم وقواعد المعلومات ،الإنذار المبكر، الجودة ويـأتى ذلك ضمن المبادرات المحورية لبرنامج التحول الوطنى 2020.

وأبان المهندس عمر محمد دفتر دار مدير إدارة المعرفة أن المبادرة تسعى إلي رفع الوعى بالإنذار المبكر ،وسيتولى المركز جمع المعلومات البيئية والأرصادية بما فيها محطات جودة الهواء والتفتيش والتراخيص البيئية، ومن جانبه أضاف أن المبادرة سيكون لها دور إيجابي على المواطن من الناحية الصحية والتعليمية ،وكذلك القطاعات الصناعية والزراعية .