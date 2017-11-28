بالفيديو.. موقف محرج لسيدة خلال حفل موسيقي تثير ضحك الحضور
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة تعرضت لموقف محرج أثناء حضور حفلة موسيقية داخل قاعة كاسكيد في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
ظهرت فرقة موسيقية تعزف بهدوء على الآلات الموسيقية في مقطع فيديو، ويبدو أن سيدة من الحضور غطت في نوم عميق أثناء العرض قبل أن تقوم الفرقة بالعزف بصوت عال فجأة إحدى السيمفونيات، ما أدى إلى استيقاظ السيدة وانتشار صرخاتها في القاعة، ودخل الجميع في نوبة ضحك.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1814 ] نشر منذ 28 دقيقة
مسكينه شكل السيدة
سهرانه من تمارين الليل
هههههههههههههههههههه
آلمآسة آلزرقاء[ عدد التعليقات: 94 ] نشر منذ 25 دقيقة
ههههههه نوم العوافي
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6234 ] نشر منذ 9 دقائق
ههههه كان قعدتي ببيتك ونمتي😁😂😊
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15509 ] نشر منذ 1 دقيقة
هههههههه خوفوها 😆