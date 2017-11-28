بالفيديو.. موقف محرج لسيدة خلال حفل موسيقي تثير ضحك الحضور

ساكرامنتو(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة تعرضت لموقف محرج أثناء حضور حفلة موسيقية داخل قاعة كاسكيد في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ظهرت فرقة موسيقية تعزف بهدوء على الآلات الموسيقية في مقطع فيديو، ويبدو أن سيدة من الحضور غطت في نوم عميق أثناء العرض قبل أن تقوم الفرقة بالعزف بصوت عال فجأة إحدى السيمفونيات، ما أدى إلى استيقاظ السيدة وانتشار صرخاتها في القاعة، ودخل الجميع في نوبة ضحك.

