5 أشياء لن يسمح لك زوجك القيام بها

متابعات(صدى):

يعبر الرجل عن حبه بطريقة مختلفة، فيلجأ ليبرهن ذلك عن طريق تصرفاته كونه لا يحب التعبير شفهياً. بعض المواقف تكفي لبرهان حبه لكِ وستكشف ان زوجك يحبك فعلاً.

1 – لن يسمح لك بالتكلم بالسوء عن نفسك:

لن يسمح زوجك لأحد بالتكلم عنك، فبذلك لن يسمح لك بالتكلم عن ذاتك أو أن تحبطي نفسك وعزيمتك، ويحاول بكل ما يملك أن يثبت لكي العكس.

2 – أن تفضليه على حساب نفسك:

يعشق الرجال ان يكونوا محور حياتك وتفكيرك، ويتمنون ان يكونوا الاغلى على قلوبهم، وان تقوم الزوجة بالتضحيات من اجلهم، مع ذلك لن يسمح الزوج المحب أن تكون تلك التضحيات على حساب نفسك وسعادتك.

3 – أن يستغلك الآخرون أو تتركيهم يقومون بذلك:

سيحميك زوجك من أي شخص يحاول أن يستغلك أو الاقتراب منك بهدف أذيتك، وسيكون لهم بالمرصاد.

4 – أن تتغيري من أجله:

لن يقبل الرجل ان تتغيري كلياً من اجله، ولا ان تتوقفي عن فعل شيء كنتِ تحبيه من أجله، فالرجل المحب يفضل ان تكون لديك شخصيتك الخاصة التي احبك بها، وسيحب كل تفاصيلك.

5 – أن تخفي مشاعرك:

لا يحب الرجل أن تخفي زوجته ما تشعر عنه، حتى لو كان سلباً او ايجاباً، بل يفضل ان تعبري عن مشاعرك له، حتى لو لم يكن في مصلحته.