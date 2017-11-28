” التقنية ” تواجه شكوى من أولياء أمور الطالبات لهذا السبب

علي القحطاني(صدى):

اتَهم عدد من أولياء الأمور بكلية التقنية للبنات، إدارة الكلية بالتجاوز عبر السماح بدخول أحد الأشخاص أثناء الدوام، دون إخبار الطالبات بذلك، متقدمين بشكوى إلى الجهات المعنية للتحقيق في الأمر.

و روى والد إحدى الطالبات، أن طالبات الكلية فوجئن برجلًا يتجول في الدور الثاني دون أن يكون معه أحد من أفراد الكلية، وعنما صرخت الموظفات بوجهه غادر المبنى سريعا، وذلك يوم الأحد الماضي، عند الساعة السابعة وخمسين دقيقة صباحاً.

وتقدَم المواطن بشكوى رسمية لمحافظة بيشة، مطالبًأ بتشكيل لجنة؛ للتحقيق في كيفية دخول رجل إلى داخل الكلية أثناء وجود الطالبات والموظفات، مشيراً إلى أنه في حالة الطوارىء هناك وسائل يتم اتباعها، ومنها جرس الإنذار، وكذلك دخول الحارس، ووضع منسوبات الكلية في مكان آمن، وهذا ما هو متعارف عليه.

من جانبها، أوضحت كلية التقنية للبنات في محافظة بيشة، في بيان لها، أنه وإشارة إلى ما وردنا من استفسار بشأن دخول رجال إلى داخل الكلية صباح يوم الأحد الموافق 8/ 3/ 1439هـ، تودّ إدارة الكلية التوضيح بدخول شخص واحد من المؤسسة؛ للصيانة، بناءً على وجود حالة طارئة؛ نتيجة انقطاع الكهرباء عن الكلية.