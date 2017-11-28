عمر خربين : ” أكتفي بنادي الهلال وهذا يرضي طموحي “

نواف السالم(صدى):

أعلن عمر خربين، مهاجم نادي الهلال لكرة القدم، عن أن وصوله للقائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2017، تأكيدًا على موسمه الناجح مع منتخب بلاده وناديه الهلال .

وأكد النجم السوري عن وجود قصور في التسويق للاعبين العرب في أوروبا، مما يؤثر ذلك على الاحتراف، حيث يتمتع لاعبو شرق آسيا بفرص أكبر، نظرًا لكثافة التسويق لهم أوروبيًا، قائلًا :” لكنني الآن في نادي الهلال، وهذا بالنسبة لي كافٍ جدًا، ويرضي طموحي ”.

وعن خسارة الهلال أمام أوراوا ريد ديماندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا مطلع هذا الأسبوع، قال خربين: “ عاقدون العزم على العودة مجددًا للتتويج ببطولة دوري أبطال آسيا.. ومع المنتخب ، أعدكم بأن نكون مفاجأة كأس آسيا المقبلة في الإمارات، ومصممون على الوصول لكأس العالم 2022 ”.

ويذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قدم، اليوم الثلاثاء، السوري عمر خربين، والإماراتي عمر عبد الرحمن، والصيني وو لي، المتنافسين على اللقب في حفل توزيع الجوائز المقرر غدًا الأربعاء بالعاصمة التايلندية بانكوك، بحضور رئيس الاتحاد الدولي للعبة “ فيفا ” جياني إنفانتينيو، ورئيس الاتحاد الآسيوي، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة .